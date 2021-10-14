Смоляне отсудили у МУП компенсацию за отсутствие горячей воды в квартире. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы одной из квартир дома по улице Госпитальная обратились в суд с требованием к МУП «Смоленсктеплосеть» о компенсации морального вреда в размере 6 тысяч рублей каждому.

Также они просили взыскать с предприятия штраф в размере 3000 рублей и возместить судебные расходы в размере 4000 рублей каждому.

Жильцы указали, что исполнителем коммунальной услуги по предоставлению горячего водоснабжения является МУП «Смоленсктеплосеть». В периоды с 15 августа 2018 года по 3 октября 2018 года, с 8 августа 2019 по 23 сентября 2019 и с 20 июля 2020 по 14 августа 2020 у них в квартире не было горячей воды. Это превышает допустимый период отключения горячего водоснабжения – 14 суток и нарушает права потребителей.

Так как услуги не предоставлены по вине МУП, с него должна быть взыскана компенсация морального вреда. Суд пришел к выводу, что требование истцов подлежит удовлетворению.

По информации пресс-службы Заднепровского районного суда, требования смолян частично удовлетворили. В пользу жильцов взыскали компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, возмещение расходов на оплату услуг представителя – 2000 рублей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт межквартальных проездов на улице 12 лет Октября завершается. Программа по обновлению дорог во дворах вышла на финишную прямую.