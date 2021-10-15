Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 15 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 15 октября, в Смоленской области будет пасмурно. Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, на территории региона пройдут дожди. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +9°C…+11°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет падать.

Ранее «КП» писала, что смоленская прокуратура помогла пенсионеру восстановить отопление в квартире. Районная администрация предоставила пожилому мужчине жильё с неисправным газовым оборудованием.