Жилой дом сгорел утром в Дорогобуже

Жилой дом сгорел утром в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в городе Дорогобуж поступило спасателям в 07:04 18 октября. На место происшествия выехали 2 автоцистерны ПСЧ №25 и 5 человек личного состава.

Пожар произошёл в одном из жилых домов по улице Карла Маркса. Огонь удалось потушить, в результате произошедшего никто не пострадал. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, строение дома уничтожено. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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