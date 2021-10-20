В Смоленске увековечат память профессора Вадима Баевского. Фото: официальный сайт СмолГу.

25 октября 2021 года, в 12.00, возле главного входа в Смоленский государственный университет состоится открытие мемориальной доски Вадиму Соломоновичу Баевскому, заслуженному деятелю науки РФ, почетному профессору СмолГУ, основоположнику Смоленской филологической школы.

В торжественной церемонии примут участие: ректор СмолГУ Михаил Артеменков, руководитель проекта «Смоленск просвещенный: информационно-образовательный портал», профессор Лариса Павлова, заведующая кафедрой литературы и журналистики СмолГУ, профессор Ирина Романова, руководитель Школы филологических наук Высшей школы экономики, профессор Евгений Казарцев, а также преподаватели и студенты Смоленского университета.

Мемориальная доска – работа заслуженного художника России Валерия Гращенкова. Она представляет собой мраморную плиту с памятной надписью и барельефом Баевского.

В.С. Баевский – ученый-филолог XX–XXI вв. Он одним из первых в СССР применил компьютерные методы для анализа литературно-художественных текстов и зарекомендовал себя в науке как последователь идей формальной школы. Значительный след Баевский оставил в изучении творчества А. Пушкина, Л. Семенова, Б. Пастернака, А. Твардовского, Д. Самойлова.

Кроме того, Вадим Соломонович – основатель Смоленской филологической школы, особенностью которой является изучение литературы точными методами, что стало своеобразной «визитной карточкой» смоленской науки о литературе. Одной из форм работы СФШ стал Филологический семинар, который существует уже 56 лет. Около 500 докладов и сообщений прозвучало на его заседаниях.

Открытие мемориальной доски приурочено к началу работы Школы молодых ученых «Квантитативная филология» – проекта Смоленского центра гуманитарных исследований, поддержанного Фондом президентских грантов. В рамках школы состоится научный форум, на котором презентуют свои проекты молодые исследователи-филологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Калининграда, Калуги, Екатеринбурга, Томска, Ростова-на-Дону, Петрозаводска, Минска, Горловки, Алма-Аты и др. городов. С открытыми лекциями в рамках проекта выступят ведущие ученые Высшей школы экономики.

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