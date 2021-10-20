В Смоленске мужчину задержали за взятку в 30 тысяч долларов. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Сотрудники ДПС ГИБДД остановили грузовик, перевозивший табачную продукцию без документов. Груз доставили на стоянку ОМВД России по Смоленскому району.

18 октября 40-летний мужчина, находясь в служебном автомобиле на парковке возле отдела полиции по улице Лавочкина в Смоленске, передал полицейскому 30 тысяч долларов. Он положил пакет с деньгами в подлокотник автомобиля, находящийся между передними сиденьями. Передавая взятку полицейскому, злоумышленник просил не проводить доследственную проверку и вернуть машину с товаром.

Страж порядка отказался от взятки и сообщил о коррупционном предложении в отдел полиции.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске уголовное дело возбудили в отношении замдиректора МКУ «Строитель». Мария Волкова обвиняется в превышении должностных полномочий.