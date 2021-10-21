Жилой дом сгорел вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл вечером в среду, 20 октября. На улице Нагорной в Сафонове загорелся один из частных домов. Пожарных вызвали соседи, заметившие огонь и чёрный столб дыма над деревянным строением.

На место незамедлительно выехали подразделения 14 пожарно-спасательной части. Пламя перешло на кровлю и могло перекинуться на рядом стоящие гараж с сараем, а также недалеко расположенные жилые дома. Огонь вовремя потушили.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что дом полностью уничтожен. На момент происшествия внутри никого не было. Специалисты работают над установлением причины возгорания.

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