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Происшествия21 октября 2021 10:58

Жилой дом сгорел вечером в Сафонове

На момент пожара в строении никого не было
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жилой дом сгорел вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Жилой дом сгорел вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл вечером в среду, 20 октября. На улице Нагорной в Сафонове загорелся один из частных домов. Пожарных вызвали соседи, заметившие огонь и чёрный столб дыма над деревянным строением.

На место незамедлительно выехали подразделения 14 пожарно-спасательной части. Пламя перешло на кровлю и могло перекинуться на рядом стоящие гараж с сараем, а также недалеко расположенные жилые дома. Огонь вовремя потушили.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что дом полностью уничтожен. На момент происшествия внутри никого не было. Специалисты работают над установлением причины возгорания.

Ранее «КП» писала, что смолянин до смерти избил друга, который взял продукты из его холодильника. Подозреваемого задержали, когда он перетаскивал тело погибшего на улицу, чтобы скрыть преступление.