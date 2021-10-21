Ирина Кожанова стала новым сенатором от Смоленской области. Фото: https://instagram.com/kozhanovairina_smolensk

21 октября состоялось 32-е заседание Смоленской областной Думы шестого созыва. Руководитель фракции ЛДПР Ирина Кожанова была избрана новым представителем региона в Совете Федерации. Ранее пост занимал Сергей Леонов.

В ходе тайного голосования Ирину Кожанову поддержали 28 депутатов. Второй претендент на место сенатора от законодательного органа власти, член КПРФ Андрей Шапошников, получил 11 голосов.

Ирина Кожанова родилась 6 июля 1987 года в Смоленске. О получила высшее профессиональное образование в ФГОУВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», окончила курсы профессиональной переподготовки в РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление».

С 2004 по 2015 годы занималась преподавательской деятельностью в МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 и СГАФКСТ.

Является членом партии «ЛДПР». С 2014-го по 2018-й была помощником депутата Госдумы РФ Ярослава Нилова по работе в Смоленской области на постоянной основе. Депутат Смоленского горсовета пятого созыва на непостоянной основе (с 2015-го – по 2018-й). Полномочия депутата Смоленской облдумы осуществляет с 10 октября 2018 года.

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