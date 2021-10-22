Пожар уничтожил автомобиль «ВАЗ» и гараж в Сафоновском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В четверг, 21 октября, житель деревни Богдановщина Сафоновского района увидел дым из металлического гаража, расположенного на придомовом участке. Хозяин открыл гараж и увидел, что его автомобиль «ВАЗ 21074» охвачен огнём. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, но огнетушитель и вода из садового шланга были бесполезны. В это время хозяйка дома сообщила о случившемся дочери, которая и вызвала на помощь пожарных.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По указанному адресу прибыли спасатели 14 пожарно-спасательной части. В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что пламя уничтожило гараж и машину 2004 года выпуска до основания. В результате пожара никто не пострадал. Другие надворные постройки и жилой дом не повреждены. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Ранее «КП» писала, что один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автомобилем Hyundai под Смоленском. Легковушка вылетела в кювет на трассе М-1 в Кардымовском районе.