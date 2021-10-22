В Смоленске строительство дороги в Новосельцах планируют завершить к 25 октября. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Дорога соединяет новый микрорайон с улицей Шевченко. Работы выполняются в рамках реализации федеральной программы «Жилье», рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дорожники уже произвели укладку первого слоя асфальта. В настоящее время установлен бордюрный камень, частично заасфальтирован тротуар. Сегодня рабочие планируют полностью завершить устройство пешеходной части.

К укладке верхнего слоя асфальтового покрытия подрядчик приступит уже в выходные.

К понедельнику, 25 октября, при благоприятных погодных условиях все работы будут завершены.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области новыми компьютерами оснастят 101 образовательное учреждение. На территории региона продолжается реализация ряда проектов в сфере образования.