Торжественное открытие мемориальной доски профессору Баевскому состоялось в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

25 октября возле главного входа в Смоленский государственный университет состоялось торжественное открытие мемориальной доски Вадиму Соломоновичу Баевскому, заслуженному деятелю науки РФ, почетному профессору СмолГУ, основоположнику Смоленской филологической школы.

Скульптурный портрет ученого, который расположили под окнами рабочего кабинета знаменитого филолога, выполнен заслуженным художником России Валерием Гращенковым.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор СмолГУ Михаил Артеменков, руководитель проекта «Смоленск просвещенный: информационно-образовательный портал», профессор Лариса Павлова, заведующая кафедрой литературы и журналистики СмолГУ, профессор Ирина Романова, руководитель Школы филологических наук Высшей школы экономики, профессор Евгений Казарцев, а также преподаватели и студенты университета.

Торжественное открытие мемориальной доски профессору Баевскому состоялось в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Член союза российских писателей, лауреат литературных премий Смоленской области имени М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, Вадим Баевский является автором более 800 научных работ. Значительный след Вадим Соломонович оставил в изучении творчества Александра Пушкина, Леонида Семенова, Бориса Пастернака, Александра Твардовского и Давида Самойлова. Кроме того, профессор одним из первых в Советском Союзе применил компьютерные методы для анализа литературно-художественных текстов.

Торжественное открытие мемориальной доски профессору Баевскому состоялось в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Открытие мемориальной доски приурочено к началу работы Школы молодых ученых «Квантитативная филология» – проекта Смоленского центра гуманитарных исследований, поддержанного Фондом президентских грантов. Она получила широкую известность и признание в научных кругах не только в России, но и за рубежом.

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