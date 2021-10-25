В Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 26 октября, в Промышленном районе в связи с ремонтными работами отключат холодное водоснабжение.

По информации «Горводоканала», воды не будет с 10:00 часов утра до окончания работ на улице Марии Октябрьской в домах №14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22.

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