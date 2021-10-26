Под Смоленском 73-летняя пенсионерка выпала из окна больницы и разбилась насмерть. Фото: паблик «Нетипичный чёрный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

25 октября в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района обнаружили тело местной жительницы.

По словам очевидцев, пенсионерка выпала из окна 3 этажа лечебного учреждения и разбилась насмерть. Тело женщины направили в морг для установления причины смерти.

Ранее «КП» писала, что в Сафонове женщина до смерти избила своего бывшего сожителя. Мужчина скончался на месте происшествия.