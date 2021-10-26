Смоляне могут получить до 250 тысяч рублей по социальному контракту. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленской области малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная помощь на основании социального контракта. На данный момент контракт заключили уже более 130 смолян, основная их часть идёт по поиску работы.

Господдержку по контракту оказывают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Он может быть заключен с теми, чей доход ниже прожиточного минимума по одному из 4-х направлений:

– поиск работы;

– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятость;

– ведение личного подсобного хозяйства;

– осуществление других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Для заключения социального контракта на поиск новой работы необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения в качестве безработного. В течение одного месяца выплачивается 12 038 рублей. Если гражданину нужно пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное образование в выбранной организации, он может претендовать на ежемесячную выплату в размере 6 019 рублей, но не более трех месяцев, а также на компенсацию стоимости обучения, но не более 30 000 рублей.

Кроме того, в программе социальной адаптации предусматривается возможность прохождения стажировки. Работодателю возмещаются затраты в течение трех месяцев в размере фактически понесенных расходов, но не более суммы минимального размера оплаты труда (12 792 рубля).

Социальный контракт на поиск работы может заключаться с гражданами не чаще одного раза в год, отметили в пресс-службе областной администрации.

На открытие ИП или самозанятость предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей. На ведение личного подсобного хозяйства – до 100 тысяч рублей.

Социальный контракт, направленный на преодоление тяжелой жизненной ситуации, предполагает помощь в виде: определения ребенка в дошкольное учреждение; организации ухода за нетрудоспособными членами семьи; прохождения профилактического медосмотра; осуществления выплат в соответствии с условиями социального контракта (ежемесячно по 12 038 рублей не более 6 месяцев) на приобретение товаров первой необходимости, товаров и услуг школьного и дошкольного образования.

Подробнее ознакомиться с информацией о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта можно здесь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области закроют предприятия сферы обслуживания с 28 октября по 7 ноября. Ограничения не распространяются на организации, которые могут работать навынос и места, где находятся только сотрудники.