32-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

26 октября объявили о пропаже Ступакова Ильи. По информации ПСО «Сальвар», 17 октября мужчина вышел из дома по улице 25 Сентября и до сих пор не вернулся.

Пропавший ростом 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. В чем был одет – неизвестно.

Любую известную информацию просят сообщать по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

Ранее поиски пропавшего 77-летнего мужчины завершились в Смоленске. Пенсионера нашли живым.