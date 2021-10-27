Алексей Островский провёл рабочую встречу с руководителем посольства Республики Беларусь в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Смоленске Валерием Гуриным, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества области с белорусскими партнерами, в частности, в сфере промышленности.

На встрече были рассмотрены вопросы организации взаимовыгодных партнерских отношений региона с рядом белорусских предприятий, а также возможности реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области.

Особое внимание уделялось привлечению белорусских организаций к участию в региональных проектах, в том числе и в торфяной сфере, с целью оказания ими услуг по проектированию, разработке и освоению торфяных месторождений, а также поставке необходимого оборудования.

Одной из значимых сфер сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь является сельское хозяйство. Регион активно взаимодействует с ведущими белорусскими предприятиями по производству сельскохозяйственной техники и оборудования. В их числе – Калинковичский ремонтно-механический завод, Минский тракторный завод, Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и прочие.

В пресс-службе областной администрации отметили, что общий товарооборот региона с Республикой Беларусь в первом полугодии 2021 года составил 60% от всего внешнеторгового оборота Смоленщины. При этом по показателю экспорта из Смоленской области Республика Беларусь занимает 1 место. Особенно востребованной среди белорусских граждан является смоленская продукция, аналогов которой нет на территории государства. Например, свою продукцию успешно экспортирует компания «Елизавета+» – одна из ведущих производственных компаний в России по выпуску хлебцев и единственная, выпускающая вафельный хлеб.

В завершение обсуждения губернатор отметил готовность Смоленской области к реализации совместных проектов и дальнейшему сотрудничеству.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске благоустройство сквера у ДК «Сортировка» вышло на финальную стадию. На данный момент объект готов на 90%.