Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 28 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в четверг, 28 октября, на территории Смоленской области будет облачно. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер подует северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +12°C…+14°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет расти.

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