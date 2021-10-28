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Общество28 октября 2021 9:49

В Смоленске отключат светофоры в Заднепровском районе

Водителям стоит быть внимательнее на пересечении Московского шоссе и улицы Седова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отключат светофоры в Заднепровском районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске отключат светофоры в Заднепровском районе. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

28 октября светофоры не будут работать на перекрёстке улиц Седова и Московского шоссе. Об этом сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

Светофоры будут отключены с 9:00 до 17:00. Автомобилистам следует быть внимательнее на этом участке дороги.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске жители 8 домов Ленинского района останутся без воды. Отключение коснется улиц Нахимова и Нормандии-Неман.