В Смоленске коммерческого директора строительной организации заключили под стражу. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В марте 2020 года подозреваемая, являющаяся коммерческим директором организации, с которой у ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» заключен госконтракт на выполнение работ по строительству пристройки к средней школе №33 на улице Кирова в Смоленске, получила от генерального директора субподрядной организации, занимающейся строительством, 230 тысяч рублей.

В этот же день женщина передала деньги в качестве взятки должностному лицу Управления капитального строительства по Смоленской области за подписание актов о приемке выполненных работ при строительстве объекта, включающих невыполненные работы, проведение оплаты, а также за общее покровительство при выполнении последующих строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, 28 октября подозреваемую заключили под стражу. Установление всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд оставил под стражей руководителя одного из отделов СК. Мужчину задержали по подозрению в получении взятки.