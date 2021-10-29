84% коронавирусного коечного фонда заняты в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Четвёртая волна коронавируса характеризуется значительным увеличением количества пациентов, поступающих в стационары с тяжелой формой заболевания. Большинство из них нуждаются в кислородной поддержке – за последние недели в связи с увеличением коечного фонда его расход увеличился более чем в два раза и сейчас составляет 27 тонн в сутки, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

За счет областного бюджета была произведена срочная закупка еще 107 кислородных концентраторов – на данный момент они доставлены в регион и уже оперативно распределяются между ковидными госпиталями и отделениями.

К настоящему времени на базе медучреждений области оборудовано 2337 койко-мест. В стационарах находится 1959 смолян, из них 100 – в реанимации. Свободно 16% коечного фонда.

Работа по перепрофилированию под COVID-19 продолжается в непрерывном режиме, в том числе, за счет расширения площадей, которые в настоящее время не используются для оказания медицинской помощи. Глава региона добавил, что в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации ковидные госпитали развернут на базе Сафоновской и Ярцевской ЦРБ.

Ранее «КП» писала, что 596 новых случаев коронавируса выявили в Смоленской области на 29 октября. Суточная заболеваемость продолжает бить антирекорды.