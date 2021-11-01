В Смоленске мужчина лишился 80 тысяч рублей при заказе пиццы. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В полицию обратился 45-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Смолянин рассказал полицейским, что зашёл на сайт, внешне похожий на сайт популярной сети ресторанов быстрого питания, для осуществления заказа. Выбрав пиццу, он перешел к оплате: в новом окне ввел все данные карты, включая CVC-код с оборотной стороны карты, а также коды подтверждения из смс-сообщения.

В итоге с его карты было списано значительно больше стоимости заказа – 80 тысяч рублей. Потерпевший заплатил деньги, но пиццу ему так и не привезли.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. Направлены запросы в банк о движении денежных средств по счету заявителя, устанавливаются личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее «КП» писала, что поиски 63-летнего мужчины объявили в Смоленской области. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.