Частная баня сгорела на Московском шоссе в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл в областном центре 1 ноября. Сообщение о возгорании частной бани на Московском шоссе поступило спасателям в 19:23. На место происшествия выехали три автоцистерны и 9 спасателей.

Пожарные не допустили распространения пламени на жилой дом и хозяйственные постройки. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося в бане выгорел мансардный этаж, обрешётка кровли, обуглен предбанник. В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается специалистами.

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