В Смоленске жители 28 домов Заднепровского района останутся без холодной воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 3 ноября, в Заднепровском районе пройдут ремонтные работы.

По сообщению «Горводоканала», с 9:30 утра до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

– улица Фрунзе д дома 56, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73б, 74 (поликлиника), 77, 77а, 77б;

– улица Кутузова дома 7, 9, 11а;

–улица Чкалова дома 1, 3, 3а, 5, 5б, 6а, 7, 7а, 9, 11а, 13, 17.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

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