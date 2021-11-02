Смоленский педагогический колледж возглавил ТОП-10 международного рейтинга результативности. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Подведены итоги V Международного конкурса студентов и педагогов профессиональных учебных заведений. В нем приняли участие 458 команд из России, Белоруссии, Латвии, Молдовы, Азербайджана, Донецкой Народной Республики, Казахстана и других стран.

По итогам конкурса ТОП-10 международного рейтинга результативности учебных заведений среднего профессионального образования возглавил Смоленский педагогический колледж. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В номинации «Педагог» победила преподаватель кафедры изобразительной деятельности и дизайна Ирина Валерьевна Гусаревич.

В номинации «Обучающийся» первое место заняла студентка Смоленского педагогического колледжа Наталья Котова, 2 и 3 место соответственно заняли Ксения Куликова и Анна Кудрявцева.

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