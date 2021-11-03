Автомобиль «ВАЗ» сгорел вечером в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 20:25 во вторник, 2 ноября, жители частных домов на улице Большая Набережная услышали странный треск, который доносился с улицы. Выглянув в окно, они увидели, что огнем охвачен припаркованный автомобиль «ВАЗ» 1986 года выпуска. Смоляне вызвали пожарных.

По указанному адресу оперативно прибыли спасатели. Огонь был потушен. В результате случившегося «ВАЗ» полностью уничтожен. Что стало причиной пожара специалистам еще предстоит выяснить. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, одна из возможных версий – неисправность электропроводки.

Ранее в Починковском районе 55-летний мужчина погиб в пожаре в частном доме. Одной из возможных причин возгорания называют неисправность печного отопления.