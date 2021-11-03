595 новых случаев коронавируса выявили в Смоленской области на 3 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки положительный диагноз получили 595 смолян. Всего 63 549 случаев зафиксировано в регионе с начала пандемии.

Общее число выздоровевших составляет 48 553. По данным столичного Оперштаба, за сутки успешно справились с болезнью 151, погибли от коронавируса 8 человек. Всего 1 943 жителя региона ушли из жизни с начала пандемии.

Привиты первым компонентом вакцины против COVID-19 более 334 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию – более 304 719 человек.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 15 526 смолян, из них 13 582 – в режиме самоизоляции, 1 944 – в стационаре.

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