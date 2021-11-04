Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 4 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День народного единства в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём на территории региона пройдёт небольшой дождь. Утром местами слабый туман. Ветер южной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +7°C…+12°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо расти.

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