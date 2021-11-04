Дачный дом сгорел вечером в Вяземском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл 3 ноября в населенном пункте Семлемово Ярцевского района. Около 21:00 на улице Ленина загорелся один из дачных домов.

По указанному адресу прибыли две автоцистерны и трое пожарных. Дом был полностью охвачен огнем, пламя могло перекинуться на дом соседей. Огонь удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Дом сгорел полностью.

Возможной причиной пожара могла стать неисправность дымохода отопительной печи, которую хозяин накануне топил.

Ранее «КП» писала, что массовое ДТП с фурой произошло на улице 2-й Верхний Волок в Смоленске. На перекрёстке столкнулись две легковушки и большегруз.