Смоляне похитили более 18 тысяч рублей из кофейных автоматов в центре города. Фото: «Чёрный список | Смоленск» в соцсетях.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что ночью неизвестный повредил кофейный аппарат, расположенный возле торгового центра по улице Крупской, и похитил более 10 тысяч рублей. Через несколько дней был взломан другой такой же автомат на этой же улице, похищено 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей произошедшего, а также проверили лиц, которые привлекались к уголовной ответственности за хищения из кофейных автоматов в 2019 году.

Выяснилось, что из первого автомата деньги похитил 17-летний местный житель, а из второго – его 19-летний приятель. Оба ранее судимы за кражу. Молодые люди пояснили, что повредили кофейные автоматы и похитили деньги, так как им требовалась наличность, а постоянного источника дохода они не имеют.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Помимо этого, сотрудники полиции установили причастность смолян к еще одному хищению, совершенному из кофейного автомата по проспекту Строителей в августе. Ведется следствие.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском мужчина угрожал бывшей супруге убийством арбалетом. Оружие изъяли, подозреваемый задержан.