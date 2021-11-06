В Новодугинском районе 91-летняя пенсионерка погибла в пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около трёх часов дня в пятницу, 5 октября, в деревне Брюхачиха Новодугинского района произошёл пожар. Спасателям сообщили, что загорелся один из частных жилых домов.

К моменту прибытия пожарных деревянное строение было полностью охвачено огнём. Пожар ликвидирован. В результате случившегося строение уничтожено.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, среди сгоревших конструкций было найдено тело погибшей 91-летней женщины. Еще один 69-летний мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести. Причина пожара ещё устанавливается специалистами.

Ранее «КП» писала, что поиски двух мужчин трагически завершились в Смоленской области. Ранее разыскиваемые смоляне найдены мертвыми.