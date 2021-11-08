В Смоленске ветеран отметил 103-й день рождения. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

7 ноября жителю Смоленска Михаилу Гавриловичу Павлову исполнилось 103 года.

В 1939 году он, будучи студентом лесотехнического института, пошёл в военкомат и попросился в армию.

В декабре его призвали и направили в войска НКВД, где он прослужил 7 лет. Михаил Гаврилович занимался лыжной подготовкой с теми, кого планировали забрасывать в тыл врага. За добросовестное отношение к служебному долгу мужчину удостоили медали «За боевые заслуги».

Позже Михаил Гаврилович связал свою судьбу с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо», а после окончил школу шифровальной работы и школу офицерского состава.

Двадцать лет мужчина посвятил шифровальной службе во 2-ом спецотделении УВД Смоленского облисполкома и неоднократно поощрялся руководством МВД и УВД, является Почетным гражданином Смоленской области.

7 ноября, в день 103-летия со дня рождения, Михаила Гавриловича навестили сотрудники УМВД России по Смоленской области и председатель Совета регионального отделения Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России полковник милиции в отставке Виктор Курышкин. Они поздравили ветерана, вручили поздравительный адрес от руководства Управления и подарки, рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

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