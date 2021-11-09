Снег пойдёт с Смоленской области 9 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 9 ноября, в Смоленске и области будет промозгло. Небо будет затянуто облаками, днём возможны прояснения, сообщили с смоленском ЦГМС. По прогнозам синоптиков, днём в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер подует северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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