Жилой дом сгорел вечером в Монастырщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 9 ноября в населенном пункте Сычёвка в Монастырщинском районе произошёл пожар. Вызов поступил спасателям в 20:15. На место происшествия оперативно выехали две автоцистерны и 5 огнеборцев.

По прибытии выяснилось, что очаг возгорания находился в одном из жилых домов. Пожар ликвидировали. Огнем уничтожены жилой дом с пристройкой, навес, хозяйственный сарай и стена в гараже на площади 13 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара устанавливается специалистами.

Ранее «КП» писала, что 47-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. В Починковском районе загорелся нежилой дом.