В Смоленском районе прокуратура помогла ребёнку-диабетику получить льготные лекарства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Местная жительница обратилась в прокуратуру Смоленского района по поводу необеспечения её несовершеннолетнего ребенка необходимыми лекарствами.

Было установлено, что ребенку-инвалиду, который страдает сахарным диабетом, выписаны рецепты на льготные лекарства. Но получить он их не смог – необходимые препараты отсутствовали в аптечной сети.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что причиной необеспечения юного пациента необходимыми лекарствами является их несвоевременная доставка со складов в аптеки.

–По данному факту прокуратурой района в адрес регионального оператора по обеспечению льготными лекарственными препаратами внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ребенок-инвалид обеспечен необходимыми лекарственными препаратами, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

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