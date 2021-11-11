Алексей Островский дал ряд поручений по организации работы смоленских служб скорой помощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Алексей Островский провел оперативное совещание со своими заместителями Викторией Макаровой и Алексеем Гусевым по вопросам оплаты труда и организации работы служб скорой помощи, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поводом для встречи стали обращения работников служб скорой помощи в районах Смоленской области. Сотрудники выражают несогласие с низкой зарплатой и высокими нагрузками в условиях кадрового дефицита в период пандемии COVID-19.

Глава региона подчеркнул, что случаи обращения коллективов работников служб скорой помощи районных ЦРБ участились. А проводимые по его поручению проверки показывают, что со стороны администраций районных больниц имеются нарушения порядка оплаты труда, обеспечения других, определенных законом обязательств перед сотрудниками.

По итогам совещания губернатор дал ряд поручений своим профильным заместителям:

1. Провести анализ соответствия законодательству размеров оплаты труда работников скорой медицинской помощи в медицинских организациях Смоленской области, а также порядка начисления им специальных социальных выплат из средств ФСС.

2. При выявлении нарушений принять меры по незамедлительному исправлению ситуации. Обеспечить привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства.

3. Обеспечить своевременное предоставление работникам СМП средств индивидуальной защиты и спецодежды.

4. Доложить о проведенных мероприятиях, дать конкретные предложения, учитывая сроки осуществления 2 чтения закона о бюджете на 2022 год.

Ранее «КП» писала, что СК организовал проверку по факту нарушения прав медицинских работников Гагаринской ЦРБ. Сотрудники сообщили, что не получают выплаты, положенные им за работу в условиях пандемии.