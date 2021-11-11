В Смоленске мужчина ответит в суде за жестокое убийство знакомого. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В отношении 49-летнего жителя Смоленска возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Было установлено, что 23 июля компания местных жителей в квартире одного из домов по улице Академика Петрова распивали спиртные напитки.

Обвиняемый, узнав, что в компании находится его 55-летний знакомый, который около года назад украл у него строительный инструмент, пришел по этому адресу, чтобы наказать обидчика. Мужчина сначала избил потерпевшего, а потом ударил его ножом не менее 14 раз в голову, шею и туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской.

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