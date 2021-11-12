В Ярцеве сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек при пожаре в девятиэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В четверг, 11 ноября, около полудня на проспекте Металлургов в Ярцеве произошёл пожар. Прибывшие по указанному адресу спасатели обнаружили, что из окна одной из квартир на последнем этаже девятиэтажного дома идет дым, а в подъезде создалось задымление.

По лестницам огнеборцами было эвакуировано 14 жильцов. Пожар ликвидировали.

В результате случившегося выгорела кухня на площади 8 квадратных метров, сама трехкомнатная квартира закопчена продуктами горения. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, при ликвидации огня было обнаружено тело 44-летнего погибшего мужчины. Причины пожара на данный момент устанавливаются специалистами.

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