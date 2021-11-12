Смолянин отсудил компенсацию за отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работник котельной обратился в суд с иском к организации. Он потребовал признать незаконным приказ об отстранении от работы, вернуть средний заработок за время вынужденного прогула с 4 августа по 20 сентября в сумме более 28 тысяч рублей и выплатить компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей. Также мужчина просил возместить расходы на оплату услуг представителя в размере 2 500 рублей.

В обоснование иска он указал, что с 2 октября 2019 года работает в обособленном подразделении смоленской организации оператором котельной 4 разряда на участке ремонта и обслуживания котельной и механического оборудования. Приказом был отстранен от работы без выплаты зарплаты в связи с отказом от вакцинации против COVID-19 на период до прохождения вакцинации.

Этот приказ, по мнению истца, является незаконным, потому что выполняемая им работа не входит в перечень работ, выполнение которых обусловлено обязательной вакцинацией. Отстранение повлекло невозможность трудиться, получать заработок, причинило моральные страдания.

В пресс-службе Заднепровского районного суда сообщили, что иск мужчины частично удовлетворён. Ему вернули средний заработок за вынужденный прогул, возместили судебные расходы и выплатили компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

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