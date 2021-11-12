Бывший ректор двух смоленских вузов ушёл из жизни. Фото: пресс-служба СмолГу.

11 ноября ушёл из жизни Алексей Никифорович Куксин, кандидат исторических наук, доцент, ректор двух смоленских вузов, возглавлявший СГПИ в 1986–1992 годах.

В 1959 году Алексей Никифорович с отличием окончил историко-филологический факультет Смоленского педагогического института. После вуза возглавлял школы Починковского района и являлся депутатом и членом исполкома сельсовета, руководил агитационным коллективом, рассказали в пресс-службе СмолГу.

В 1967 году он окончил аспирантуру, а в 1970 стал кандидатом исторических наук. Тема его исследований – история и культура Смоленщины. Алексей Никифорович опубликовал более 60 научных работ.

Мужчина занимался партийной деятельностью, возглавлял работу Дома политического просвещения, преподавал в вечернем университете марксизма-ленинизма, затем работал заведующим отделом науки и учебных заведений обкома КПСС.

В 1979 году Алексей Никифорович стал ректором Смоленского государственного института физической культуры.

В июле 1986 года его назначили ректором Смоленского государственного педагогического университета, который он возглавлял до октября 1992 года.

Алексей Куксин умер в возрасте 90 лет.

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