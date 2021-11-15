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Общество15 ноября 2021 5:59

Похолодание ожидается в Смоленской области 15 ноября

Столбики термометров опустятся до -3
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Похолодание ожидается в Смоленской области 15 ноября.

Похолодание ожидается в Смоленской области 15 ноября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 15 ноября, в Смоленской области будет облачно, с прояснениями и преимущественно без осадков, сообщили в смоленском ЦГМС. Утром местами ляжет туман. Ветер подует северный, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске ночью: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 750 мм рт. столба, будет расти.

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