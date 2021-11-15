577 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 15 ноября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Общее число заболевших в Смоленской области на 15 ноября составляет 70 587, из них 577 – заразились за сутки. По данным столичного Оперштаба, выздоровели с начала пандемии 50 596 человек.
За сутки 6 смолян не справились с болезнью, всего 2 030 погибли от осложнений COVID-19.
Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 710 смолян, из них 15 805 – в режиме самоизоляции, 1 905 – в стационаре.
Ранее «КП» писала, что смоленский следком проверит Хиславичскую ЦРБ после смерти пациента с коронавирусом. Мужчина ждал скорую помощь 6 дней.