577 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 15 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число заболевших в Смоленской области на 15 ноября составляет 70 587, из них 577 – заразились за сутки. По данным столичного Оперштаба, выздоровели с начала пандемии 50 596 человек.

За сутки 6 смолян не справились с болезнью, всего 2 030 погибли от осложнений COVID-19.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 710 смолян, из них 15 805 – в режиме самоизоляции, 1 905 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что смоленский следком проверит Хиславичскую ЦРБ после смерти пациента с коронавирусом. Мужчина ждал скорую помощь 6 дней.