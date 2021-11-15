Губернатор Алексей Островский поручил убрать шлагбаум на парковке у Владимирской набережной. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Жители Смоленска обратили внимание на шлагбаум в районе парковки напротив памятника князю Владимиру. Стоянка для транспорта была оборудована здесь еще в 2013 году.

Губернатор Алексей Островский потребовал убрать шлагбаум, отметив что Владимирская набережная – это туристический объект, парковочные места вблизи которого должны быть доступны для жителей и гостей города.

– Считаю данное решение инвестора неприемлемым. Автомобильная стоянка должна быть доступна, в первую очередь, для смолян при разумном учете интересов гостей нашего города,инвестора, который работает над развитием туристической инфраструктуры, других представителей туристической отрасли. В связи с этим, я поручил профильным областным и городским чиновникам разработать понятную и приемлемую для всех сторон модель использования парковки у набережной.

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