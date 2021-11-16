Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели вечером в Починковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 15 ноября в деревне Барсуки Починковского района произошёл пожар. Вызов поступил спасателям в 22:00. По указанному адресу выехали автоцистерны 36 пожарно-спасательной части и 5 человек личного состава.

Выяснилось, что в деревне загорелся один из жилых домов. К прибытию огнеборцев огнём была охвачена и хозяйственная постройка, расположенная рядом. Пожар ликвидировали. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что грузовик опрокинулся на улице Свердлова в Смоленске. На месте работали медики скорой.