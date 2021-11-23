В Вязьме камин стал причиной пожара в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 22 ноября в одном из жилых домов на улице Докучаева в Вязьме жители разожгли камин для тепла. Спустя некоторое время хозяевам позвонили соседи и сообщили, что кровля дома охвачена огнём. Местные жители вызвали пожарных.

По указанному адресу прибыли огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Они оперативно приступили к тушению загоревшегося чердачного помещения и кровли дома. Пожар был потушен.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося, огнем значительно повреждено чердачное помещение. Что стало причиной произошедшего предстоит выяснить специалистам, одна из возможных версий – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

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