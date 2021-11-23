В Вязьме мужчина напал на супругу с ножом. Фото: Олег ЗОЛОТО

19 ноября в одной из квартир в Вязьме обнаружили тело 47-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Следствие установило, что к совершению преступления причастен 57-летний муж погибшей. Во время застолья 19 ноября между супругами произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил 47-летнюю жену ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается его заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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