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Общество23 ноября 2021 10:51

В Вязьме мужчина напал на супругу с ножом

От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме мужчина напал на супругу с ножом.

В Вязьме мужчина напал на супругу с ножом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

19 ноября в одной из квартир в Вязьме обнаружили тело 47-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Следствие установило, что к совершению преступления причастен 57-летний муж погибшей. Во время застолья 19 ноября между супругами произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил 47-летнюю жену ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается его заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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