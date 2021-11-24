524 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 24 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки коронавирусом заразились 524 жителя региона, общее число заболевших достигло 75 686.

Не справились с осложнениями 8 человек, 2 096 – ушли из жизни за все время пандемии. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 53 014 смолян.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 15 573 человека, из них 13 760 – в режиме самоизоляции, 1 813 – в стационаре. В регионе развёрнуто 2 427 ковид-коек, на данный момент свободно 26% коечного фонда.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области число госпитализаций с коронавирусом сократилось на 10%. Ежедневно темп прироста инфицированных снижается на 5-7%.