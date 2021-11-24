Как на Смоленщине проходит благоустройство общественных территорий

В 2022 году в регионе реконструируют 44 двора и 35 общественных территорий. Фото: предоставлено героем публикации.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», и в этом активное участие принимают сами смоляне. Граждане выбирают те объекты, которые, на их взгляд, требуют первоочередной реконструкции, и вносят предложения по ремонту своих дворов.

Уходящий год также был отмечен масштабными работами. Проведено благоустройство 74 дворов и 34 общественных территорий - детских и спортивных площадок, парков, скверов, памятных мест... Всего на эти цели из бюджетов всех уровней было направлено 290 млн рублей.

В администрации области обсудили итоги реализации в этом году регпроекта «Формирование комфортной городской среды», который вступает в свою финальную стадию. О проделанной работе рассказал губернатор Алексей Островский.

Как справились?

Так, в областном центре преобразования коснулись парка «Соловьиная роща», где оборудовали современную инклюзивную площадку для детей с расстройствами аутистического спектра. Специальная игровая зона позволила создать комфортные условия для юных смолян с особенными потребностями. На детской площадке специалисты оборудовали резиновое покрытие, а вокруг неё провели озеленение.

Преобразился и сквер имени Ивана Ефимовича Клименко. Здесь появились новые лавочки для отдыха смолян и гостей города, строители замостили пешеходные дорожки плиткой из гранита, обновили элементы конструкции арки при входе в сквер и оснастили подсветкой звезду города-героя. В сквере установили новые фонари и арт-объект в виде светодиодного дерева.

Работы проводились и в небольших населённых пунктах. В Кардымове, Холм-Жирковском, Духовщине и Печерске появились новые спортивные площадки, в Голынках и Монастырщине - площадки для отдыха. В Хиславичах привели в достойный вид сквер Памяти, в Шумячах - парк Героев, в Вязьме - сквер доблестным предкам 1812 года. Эти и иные работы затронули 31 муниципальное образование.

Кто в числе отстающих?

Но, к сожалению, не все муниципалитеты завершили на данный момент запланированное благоустройство. В числе аутсайдеров - четыре района. Все несданные объекты находятся под особым контролем губернатора, который предупредил об ответственности глав МО.

«К настоящему времени контракты не исполнены по четырём объектам - в Сафоновском (сквер у памятника Воинам-интернационалистам), Починковском (сквер возле Аллеи Героев), Рославльском (пешеходная зона по 5-му переулку Мичурина) и Сычёвском (зона отдыха на ул. Октябрьской) районах. Рассчитываю, что их главы правильно воспримут мой посыл и совместно с руководителями подрядных организаций активизируют работу в данном направлении, чтобы завершить все мероприятия по благоустройству в кратчайшие сроки, - подчеркнул глава региона. - Времени для их проведения было более чем достаточно».

Что в планах?

В следующем году согласно поручению главы региона контракты на реконструкцию дворов и парков должны быть готовы как можно раньше, чтобы провести благоустройство без сбоев.

«Поручил руководству профильного департамента во взаимодействии с муниципалитетами форсировать этот процесс и организовать работу по подготовке необходимой документации для оперативного заключения муниципальных контрактов в начале следующего года», - заявил Алексей Островский.

Отметим, что «дорожная карта» проекта на 2022 год, которая на данный момент уже сформирована на основе заявок муниципалитетов, включает реконструкцию 44 дворовых и 35 общественных территорий. В Смоленске, в частности, планируется завершить благоустройство скверов у ДК «Сортировка» и кинотеатра «Октябрь».