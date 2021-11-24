Перезимуем без гриппа

Тема вакцинации остаётся одной из актуальнейших на сегодняшний день. Фото: департамент Смоленской области.

Речь идёт не только о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и об иммунизации против гриппа. Не секрет, что этот вирус всё активнее атакует граждан именно с наступлением холодов.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все, кто перенёс COVID-19, являются «новой группой риска по гриппу» и их необходимо прививать от этого вирусного респираторного заболевания.

Напомним, что прививочная кампания против гриппа на Смоленщине стартовала с 1 сентября - иммунизацию можно пройти по направлению лечащего врача в поликлинике по месту жительства.

«За это время вакцинами «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Гриппол плюс» привились почти 160 тысяч жителей региона, в том числе около 60 тысяч детей», - рассказал о ходе вакцинации губернатор Алексей Островский.

Ранее регион уже получил почти 158 тысяч доз вакцины против гриппа. В дополнение к федеральным поставкам Алексей Островский дал указание выделить из областного бюджета средства на закупку ещё более 5,2 тысячи доз препарата. Вакцины были оперативно распределены во все поликлиники Смоленска и области. В течение ближайшего времени поступление новой партии ожидается из Минздрава.

Поэтому все, кто собирался, но пока не успел привиться, может запланировать поход в поликлинику. Тем более, что вакцинацию от COVID и гриппа вполне можно совместить.

«Как меня проинформировали подчинённые, в соответствии с уточнёнными рекомендациями Министерства здравоохранения, вакцинация против гриппа и коронавируса может проводиться в один день, - уточнил глава региона. - Это особенно актуально сейчас, в условиях крайне напряжённой эпидобстановки, когда гражданам, в первую очередь из групп риска, критически важно защитить себя, чтобы минимизировать возможные последствия от заболевания. Прошу вас не пренебрегать этой возможностью. Берегите себя и своих близких!».