В октябре Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией два жилых дома

Фото: ПАО «Россети».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» в октябре 2021 года завершил техприсоединение к электрическим сетям двух многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба филиала.

Максимальная мощность объекта в д. Мольгино Новодугинского района (заявитель Благотворительный фонду содействия реализации социально ориентированных программ и проектов «Феникс») составила 140 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ.

10-ти этажному многоквартирному жилому дому в г. Смоленск по ул. Шевченко (заявитель ООО Специализированный застройщик «Высота Смоленск») предоставлена максимальная мощность 120 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ.

Работы по обеспечению электроэнергией жилых домов областного центра ведутся постоянно. Для исполнения договоров технологического присоединения объектов жилья энергетики готовят проекты, выполняют запланированные технические мероприятия.

В этом году электроэнергия уже поступила в 6 многоквартирных дома, расположенных в Сафоново, Вязьме, Смоленске. Самым крупным присоединенным объектом за прошедший период стал 10 этажный 260 квартирный жилой дом по ул. 2-я Киевская, пр-т Гагарина в г. Смоленске мощностью 147 кВт.

«Техприсоединение потребителей к электрическим сетям является одним из приоритетных направлений деятельности нашего филиала. Социально-важным объектам и объектам жилищного строительства мы уделяем особое внимание. Работы по обеспечению электроэнергией жилых домов ведутся постоянно. Проведенные за 10 месяцев текущего года мероприятия уже позволили обеспечить присоединение новых объектов жилья общей мощностью около 903 кВт», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Олег Бонадысев.