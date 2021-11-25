Детская художественная школа Смоленска победила на международном конкурсе педагогических проектов. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» заняла первое место на IX Международном конкурсе педагогических проектов художников-педагогов.

Очередная научно-практическая конференция «Непрерывное художественное образование в системе управления процессами воспитания и социализации» состоялась в Москве. Конференция представляет собой коммуникационную и выставочную площадку для обмена опытом и способов их воплощения в учебном процессе.

Заместитель директора смоленской школы Т.А. Еленева и преподаватель М.В. Беспалова представили проект «Сохранение исторической памяти в рамках организации учебно-практического проекта «Смена «Искусство». Страницы истории. Эпохи Смоленской крепости» в секции «Социальные художественные проекты и результаты их осуществления».

Инновационный проект получил высокую оценку профессионального сообщества художников-педагогов и был удостоен первого места, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Летом в рамках художественного воспитания школьников в Смоленске прошла профильная художественная смена, посвященная 425-летию начала строительства Смоленской крепостной стены. В пленэре приняли участие 30 юных художников.

Сотрудники музея «Смоленская крепость» провели тематические лекции и костюмированные экскурсии по трём образовательным блокам: русско-польские войны XVII века, Северная война 1700 – 1721 годов и Отечественная война 1812 года.

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