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Общество26 ноября 2021 12:04

Профессор кафедры истории смоленского университета Олег Козлов ушёл из жизни

Выдающийся учёный умер 25 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Профессор кафедры истории смоленского университета Олег Козлов ушёл из жизни. Фото: пресс-служба СмолГу.

Профессор кафедры истории смоленского университета Олег Козлов ушёл из жизни. Фото: пресс-служба СмолГу.

25 ноября ушёл из жизни профессор кафедры истории России, доктор исторических наук Олег Владимирович Козлов.

Олег Владимирович был учеником и преемником по кафедре главного смоленского историка-аграрника и краеведа Дмитрия Будаева. Он продолжил его дело и стал одним из основателей «Будаевских чтений», создателем научного направления по изучению истории образования и культуры российской провинции XIX – первой трети ХХ веков.

– Олег Владимирович – оптимист. По жизни, в науке, в общении с людьми. Своим отношением к проблемам и трудностям он расширял сферу тепла и миролюбия, – рассказали в пресс-службе СмолГу.

Окончив истфак в 1976 году, он начал работать учебным мастером, затем лаборантом, несколько лет возглавлял кафедру истории России.

Ещё одним направлением деятельности Олега Владимировича был студенческий стройотряд, трудившийся и в Свято-Троицком Болдинском монастыре. Может быть, с той поры и возник интерес к истории культуры и образования, результатом которого стали две диссертации, докторская степень, руководство первичной профсоюзной организацией СГПИ – СГПУ – СмолГУ, а также более 80 научных работ, в том числе две монографии. Профессор также является научным редактором двух книг по истории Смоленщины и автором двух учебных пособий.

Прощание с Олегом Козловым и отпевание планируется 27 ноября в 12:00 в Покровском храме Смоленской Православной Духовной Семинарии на улице Тимирязева, 5. Желающие проститься могут отправиться на университетском автобусе от гаража СмолГУ в 11:30.

Ранее «КП» писала, что экс-директор смоленского филиала оператора мобильной связи Игорь Драль ушёл из жизни. Игорь Степанович умер в возрасте 50 лет.